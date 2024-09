O Benfica convocou uma Assembleia-Geral Ordinária para o dia 27 de setembro, sexta-feira.

«Está convocada para o dia 27 de setembro de 2024, pelas 20h30, no Pavilhão n.º 1 do Complexo Desportivo do Estádio da Luz, a Assembleia Geral Ordinária do Sport Lisboa e Benfica que vai apreciar e votar o relatório de gestão e as contas do exercício de 2023/24, bem como o relatório e o parecer do Conselho Fiscal. Este é o ponto único da ordem de trabalhos», lê-se, na nota das águias.

Seis dias antes, refira-se, haverá outra AG do clube, para a discussão e votação das alterações aos estatutos.