O Benfica divulgou esta sexta feira as normas para a votação na Assembleia Geral extraordinária da proposta de alteração dos Estatutos do Clube.

Numa nota publicada no site das águias é referido que o sufrágio terá início às 9h30 e o encerramento da fila será às 22h30 com a votação a terminar depois do último sócio da fila ter exercido o seu direito.

No mesmo texto é identificado o local onde os sócios do Benfica se deverão dirigir, estando referida a porta 3 do pavilhão das águias.

O Benfica indica que apenas os sócios com cartão de cidadão e cartão de sócio poderão votar, pedindo que, por ser dia de jogo das águias, os adeptos se desloquem mais cedo para o local.