Eleições Benfica: regulamento eleitoral chumbado, e agora?
Eleições de 25 de outubro vão realizar-se com as regras aplicadas em 2021
O Benfica viveu este sábado uma dupla rejeição em Assembleia Geral no Estádio da Luz. Os sócios encarnados chumbaram não só o Relatório e Contas do exercício de 2024/25, mas também a proposta de regulamento eleitoral apresentada pela direção liderada por Rui Costa.
Ainda assim, o chumbo não coloca em causa a realização das eleições de 25 de outubro, uma vez que se mantém em vigor o regulamento aplicado em 2021, pois mantém-se na matéria em que não contraia as normas dos estatutos.
Assim, as eleições vão decorrer normalmente, com seis candidatos confirmados à presidência: João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes, Martim Mayer, Cristóvão Carvalho, Rui Costa (atual presidente) e Luís Filipe Vieira.
