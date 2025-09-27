Benfica
Benfica: regulamento eleitoral chumbado pelos sócios
69,86 por cento dos votos contra a proposta
O regulamento eleitoral proposto pela Direção do Benfica para as eleições de 25 de outubro foi rejeitado pelos sócios encarnados, este sábado, na Assembleia Geral Extraordinária que decorreu na Luz.
Dos 665 sócios que votaram, 69,86 por cento foram contra e 30,14 por cento a favor da proposta.
O presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Pereira da Costa, tinha alertado que não aceitaria outras propostas alternativas.
Também este sábado, recorde-se, os sócios chumbaram o relatório e contas referente ao exercício de 2024/25.
