Os sócios do Benfica aprovaram por maioria o orçamento para 2026/27, na Assembleia-Geral Ordinária que decorreu no Pavilhão n.º 2 da Luz, neste sábado. Segundo o clube votaram 8209 adeptos, sendo que 54,57 por cento dos votos foram a favor e 45,43 por cento contra.

No rescaldo a horas de debate e explicações, Rui Costa dirigiu-se aos presentes.

«Agradecer a todos por este dia longo e produtivo para nós e para o clube. Agradecer a todos os que estiveram connosco no streaming. Esperar que amanhã seja um dia glorioso e que a época seja mais produtiva do que aquela que passou.»

O Benfica disputa o jogo do título do campeonato masculino de futsal no domingo (20h), em casa, frente ao Sporting.