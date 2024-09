O treinador do Benfica, Bruno Lage, afirmou este domingo que a Assembleia-Geral Extraordinária de sábado foi um grande momento para o clube.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista, o técnico encarnado garantiu, no entanto, que o foco da equipa é apenas o que se passa dentro do campo.

«Sobre ontem: é um momento à Benfica, onde as pessoas têm de discutir o clube, fora de campo. Dentro de campo estamos muito determinados, é nisso que estamos focados. A minha intenção é treinar e blindar a equipa do que acontece fora do campo», disse.

«Ganhar jogo, conquistar pontos, ter oportunidades de golo. Com treino, vamos chegar aos nossos objetivos. Temos de jogar da forma que os nossos adeptos gostam», acrescentou.