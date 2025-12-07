A SAD do Benfica convocou este domingo todos os seus acionistas para uma Assembleia Geral Ordinária, agendada para o dia 29 de dezembro de 2025, às 18h00, no Auditório do Museu Benfica.

A reunião magna terá três pontos centrais na ordem de trabalhos, todos eles relacionados com o próximo ciclo diretivo da sociedade anónima desportiva encarnada.

O primeiro ponto da ordem de trabalhos será a deliberação sobre a composição dos órgãos sociais, nomeadamente a eleição dos membros para o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Mesa da Assembleia Geral, que assumirão funções no mandato de 2025 a 2029.

Os acionistas serão também chamados a decidir a Política de Remunerações para o mesmo quadriénio, documento que orientará salários, prémios e critérios de compensação dos órgãos sociais.

Por último, decorrerá a eleição da Comissão de Remunerações, que será responsável pela supervisão e definição das condições de remuneração dos dirigentes benfiquistas.

De recordar, os encarnados têm uma assembleia geral extraordinária marcada para o início do ano, a 3 de janeiro, para apreciação do «Benfica District».