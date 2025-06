O «não» dos sócios ao orçamento proposto por Rui Costa marcou a Assembleia Geral (AG) do Benfica, neste sábado, e foi com algumas preocupações e outras tantas certezas que João Diogo Manteigas e João Noronha Lopes deixaram o Pavilhão da Luz.

Em declarações aos jornalistas, Manteigas admitiu que os adeptos do Benfica são «insatisfeitos por natureza» e voltou a frisar que os mesmos querem uma mudança, «que vai acontecer no mês de outubro».

«Tenho um projeto, já falo nele há muito tempo, sempre com respeito pela direção do Benfica. Não acho que seja uma Assembleia Geral (AG) como a de hoje que me faz legitimar ganhar eleições ou não. Sente-se que o Benfica está agitado e os sócios querem mudança, que vai acontecer no mês de outubro», começou por referir.

«Sinto sempre o apoio dos sócios, mesmo antes de ser candidato, quando venho às assembleias-gerais já há muitos anos. O sócio do Benfica é insatisfeito por natureza, ainda por cima agora neste mandato. A próxima temporada está ameaçada pelo mandato insatisfatório de quatro anos. Sou candidato exatamente por essa insatisfação. Eu decidi antecipar um ano, pois acho que a gestão desportiva e financeira não estava boa e saudável. Caberá a Rui Costa entender se deve avançar ou não.»

Noronha Lopes focou-se mais no orçamento apresentado pela direção de Rui Costa e mostrou-se insatisfeito pela «pouca transparência e pouco rigor» do mesmo, salientando a mobilização de associados do Benfica à AG deste sábado.

«Considero que o orçamento era pouco transparente, tinha pouco rigor e faltava-lhe informação. Por isso, votei contra o orçamento. Saio da AG mais preocupado do que quando entrei, uma vez que muitas destas dúvidas e questões não foram suficientemente respondidas», admitiu.

«Senti que as pessoas querem uma mudança e tive muitas palavras de incentivo, mas o mais importante aqui hoje era estarmos a discutir o Benfica e o orçamento, que é absolutamente essencial para o próximo ano. O presidente Rui Costa retirará conclusões e a decisão que tomar será legítima e respeitada por todos os benfiquistas, independentemente do que todos nós pensamos que devia ser feito.»

Recorde-se que as eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro e tem, para já, três candidatos confirmados: João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes e Cristóvão Carvalho.