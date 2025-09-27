A Assembleia Geral do Benfica dividia-se em duas partes, a primeira para analisar e votar as contas do clube e a segunda para votar o regulamento eleitoral. No entanto, momentos de tensão ainda na primeira parte marcaram esta reunião magna de associados encarnados.

Tudo começou quando Luís Filipe Vieira subiu ao palco para discurso, tendo grande parte dos sócios abandonado de imediato o Pavilhão, enquanto cantavam para não deixar o ex-presidente falar. A partir daí gerou-se a confusão, com associados em confrontos, empurrões e insultos.

A Assembleia-Geral foi então suspensa e só voltou já depois das 14.30 horas, após muita espera dos associados para voltar a entrar no Pavilhão Nº2 da Luz. Quando finalmente recomeçou, Rui Costa fez um apelo ao civismo e Luís Filipe Vieira falou... mas durante não mais do que três minutos.