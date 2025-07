O antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, reagiu com veemência à abertura de um processo de inquérito que pode levar à sua expulsão como sócio do clube. Em declarações citadas pela Agência Lusa, o ex-dirigente classificou o procedimento como «injusto e ilegal», manifestando «incredulidade e indignação» pela iniciativa da atual direção.

Luís Filipe Vieira, que presidiu ao Benfica entre 2003 e 2021, não poupou críticas à gestão atual, afirmando que não permitirá que o seu nome seja usado como «argumento expiatório dos sucessivos fracassos desportivos e perdas patrimoniais» do clube.

O ex-líder benfiquista destacou o seu legado, recordando os mais de 20 anos de trabalho ao serviço do emblema, durante os quais afirma ter devolvido «a respeitabilidade financeira, institucional e desportiva ao Sport Lisboa e Benfica».

O processo em questão diz respeito a acontecimentos ocorridos na Assembleia Geral de 27 de setembro de 2019. Vieira questiona o timing da iniciativa, sublinhando que decorreram mais de cinco anos sobre os factos sem que ninguém o tivesse «questionado, interpelado, denunciado ou responsabilizado».

Na perspectiva do antigo presidente do Benfica, trata-se de uma «fuga para a frente» por parte da direção, que estaria assim a tentar desviar as atenções da má gestão atual. O ex-presidente anunciou ainda a intenção de solicitar reuniões com os presidentes do Conselho Fiscal, da Direção e da Mesa da Assembleia Geral, com o objetivo de obter esclarecimentos sobre a «génese, fundamentação e compatibilidade com os estatutos e a lei» do referido processo de inquérito.

«Afirmo publicamente e garanto especificamente aos ‘ideólogos’ deste ataque cobarde e manipulador que vou zelar pela defesa do meu nome, passado e presente associativo no Sport Lisboa e Benfica e no desporto em Portugal», concluiu.

Luís Filipa Vieira, recorde-se, deixou a presidência em 2021 após ser detido na Operação «Cartão Vermelho» sendo depois substituído interinamente por Rui Costa, que viria a ser eleito em outubro de 2021.