O comandante do avião que transportou o Benfica até ao Funchal teve algumas dificuldades dificuldades para aterrar no Aeroporto Cristiano Ronaldo por causa de vento de cauda.

O Air Bus A320 acabou por aterrar em segurança à terceira tentativa no sentido contrários das tentativas anteriores, já perto das 20h20, 35 minutos depois do previsto.

O Benfica tem encontro marcado com o Nacional esta quinta-feira às 17h00. As previsões meteorológicas apontam para nevoeiro à hora do jogo.

A aterragem foi filmada em direto na conta Youtube LPMA Spotter.

O Aeroporto Cristiano Ronaldo é conhecido por ser um dos mais exigentes para aterragens devido aos ventos irregulares que habitualmente sopram naquela zona da ilha da Madeira.