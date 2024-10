A vitória do Benfica frente ao Atlético de Madrid foi «gorda» e caiu com estrondo no futebol internacional, em particular em Espanha.

A imprensa local não foi meiga para a exibição colchonera e lembrou que é a segunda vez que a equipa de Diego Simeone sofreu um desgosto grande no Estádio da Luz: o de 2014 foi bem maior, naturalmente, quando se deu a derrota na final da Liga dos Campeões ante o Real Madrid.

«Apesar do esforço final para empatar o dérbi com o Real Madrid e manter a invencibilidade, a agitação acompanhou o Atlético de Madrid desde então. Pouco ou nada se tinha falado sobre o Benfica e, coincidência ou não, acabou por refletir-se em campo. A equipa entrou em curto-circuito, os fios derreteram-se e a luz apagou-se. Tal como há dez anos, Lisboa voltou a estar amaldiçoada, embora desta vez a Liga dos Campeões ainda tenha solução», escreveu a Marca.

«Estádio da Luz destrói o Atlético (outra vez», escreveu por sua vez o As. (…) Mais uma noite negra para os rojiblancos na Luz. O Benfica voou como a águia do seu emblema, circulando sobre a cabeça de Diego Simeone com as garras recém-afiadas. O estádio onde o Atlético disputou uma Liga dos Campeões e perdeu aos 93 minutos foi, novamente, um pesadelo», acrescentou.

«Com um registo dramático de acontecimentos, o Atlético sofreu uma derrota estrondosa frente a um Benfica a quem dificilmente a Liga dos Campeões vai oferecer um jogo mais fácil», lê-se no Sport. «O Benfica baila perante um lamentável Atlético», é a manchete do Mundo Deportivo.

Mas nem só em Espanha se deu destaque à goleada do Benfica.

«Golo de Di María e goleada do Benfica ao Atlético na Champions», destacou o Olé, da Argentina. Também a TyC Sports olhou para a partida: «Benfica e um baile histórico ao Atlético de Madrid, com golo de Di María.»

«Atlético de Madrid afunda frente ao Benfica», sublinhou o L’Équipe, de França. A mesma expressão usou a RMC Sport.

Também a BBC, em Inglaterra, destacou a «goleada» encarnada. «Di María transcendente, Benfica humilha o Atlético de Madrid», escreveu a Gazzetta dello Sport, de Itália.