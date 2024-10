Alexander Bah é a grande novidade no onze inicial do Benfica para a receção ao Atlético de Madrid, a contar para a segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

O lateral-direito lesionou-se precisamente na primeira ronda da Champions, em casa do Estrela Vermelha, e regressa agora ao onze inicial escalado pelo técnico das águias, Bruno Lage.

Surpreendentemente, é António Silva quem sai das opções iniciais do treinador: Tomás Araújo vai fazer dupla com Otamendi no centro da defesa.

No Atlético de Madrid, destaque para os regressos de quatro jogadores a Portugal: Oblak (ex-Benfica), Witsel (Benfica) Reinildo (ex-Benfica B e Belenenses) e Samuel Lino (ex-Gil Vicente).

SIGA AQUI, AO MINUTO, O BENFICA-ATLÉTICO DE MADRID, A PARTIR DAS 20H00.

OS ONZES INICIAIS:

ONZE DO BENFICA: Trubin; Bah, Tomás Araújo, Otamendi e Álvaro Carreras, Florentino, Kökcü e Aursnes; Di María, Pavlidis e Aktürkoglu.

ONZE DO AT. MADRID: Oblak; Giménez, Witsel, Reinildo, Samuel Lino, Llorente, Koke, De Paul, Griezmann, Álvarez e Correa.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, André Gomes, António Silva, Amdouni, Arthur Cabral, Leandro Barreiro, Schjelderup, Prestianni, Kaboré, Rollheiser, Beste e Bajrami.

Suplentes do Atlético: Musso, Gomis, Gallagher, Sorloth, Lemar, Lenglet, Molina, Riquelme, Galán, Simeone, Javi Serrano e Spina.