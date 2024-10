João Félix não viveu dias felizes no Atlético Madrid, especialmente na fase final da ligação que durou cinco anos. O irmão, Hugo Félix, viu com entusiasmo a vitória do Benfica sobre o antigo clube de João, por 4-0.

A partir das bancadas, Hugo fez uma série de stories no Instagram alusivas ao jogo. Escreveu frases como «coisa linda, Benfica» ou «capote, next». Um resultado muito volumoso para os encarnados, que não deixou de ser saboroso para o clâ Félix.

Já o irmão, atualmente jogador do Chelsea, não se manifestou nas redes sociais. No ano passado, João Félix marcou ao Atlético Madrid ao serviço do Barcelona e festejou o golo mas, fora de campo, a postura é diferente.