O treinador do Benfica, Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa após a vitória na receção ao Atlético de Madrid (4-0), em jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões:

[Noite perfeita?] «Foi perfeita em dois sentidos: esta dinâmica de vitórias proporcionou este ambiente fantástico e pela união que se vive entre os jogadores. Essa palavra foi feita na plenitude, os onze que entraram e os que saltaram do banco. Foram todos importantes.

[Este jogo serve de aviso aos rivais?] Estamos num processo de crescimento. É o que posso dizer neste momento. Temos tido uma grande disponibilidade dos jogadores, sem treinar, de estarem a passar muito tempo numa sala, para perceberem melhor as nossas ideias. O que temos de fazer é continuar focados no trabalho, recuperar e transportar tudo o que fizemos de bom nos últimos jogos para o jogo com o Nacional.»