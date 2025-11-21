José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da RTP Notícias após a vitória sobre o Atlético por 2-0 na Taça de Portugal. O técnico das águias arrasou o comportamento da equipa na primeira parte:

Rodrigo Rêgo foi titualar. É para continuar?

«Se é para continuar? É para continuar. Não posso dizer se é para continuar como titular ou se na próxima terça-feira jogará com o Ajax, mas sigo com a máxima atenção os jogadores das camadas jovens.

E relativamente ao Rêgo eu sabia uma coisa: não podia antecipar se faria um grande jogo ou se teria muita qualidade no seu jogo, mas sabia que não me iria trair. E eu não gosto de jogadores que me traem. Quando digo traem, é no sentido de não darem o que podem dar e não jogarem nos seus limites. O Rêgo eu sabia que não o ia fazer: faz um jogo muito positivo e equilibrado. Era um dos dois que eu não tirava ao intervalo.»

Qual era o outro que não tirava?

«O Otamendi. Fizeste-me dar a resposta que eu não queria dar.»