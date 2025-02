O Benfica decidiu não marcar presença na entrega das medalhas, no último domingo, após se sagrar campeão nacional de pista curta na vertente masculina e «vice» na feminina, alegando um incumprimento dos regulamentos.

Em declarações à BTV, Ana Oliveira, diretora do projeto olímpico e do atletismo do Benfica, admitiu que por vezes nem consegue «saborear» as vitórias do clube e pediu mesmo à Federação Portuguesa de Atletismo para «abater o gigante polvo verde» que existe no atletismo nacional.

«Penso que, de uma vez por todas, o Benfica tem de mostrar a sua atitude. Não queremos ser beneficiados ou que os regulamentos mudem. Apenas queremos que as regras sejam transparentes, claras e iguais para todas as equipas e que haja uma autoridade que faça com que sejam cumpridas de forma igual para todos», afirmou.

«Por vezes, nem consigo saborear bem estas vitórias contínuas do Benfica, uma vez que há sempre uma história triste. Vou usar uma palavra muito forte e deixo uma mensagem ao presidente da FPA: de uma vez por todas, temos de abater o gigante polvo verde que existe ainda no atletismo nacional. Por incrível que pareça, até a taça seria verde», acrescentou.

Recorde-se que o Benfica conquistou o 13.º título masculino na sua história, o segundo consecutivo, com mais quatro pontos do que o Sporting. Quanto ao setor feminino, as leoas voltaram a sagrar-se campeãs nacionais, depois de no ano passado terem visto a série de 13 conquistas consecutivas sido terminada precisamente pelo Benfica.