Na sequência do título mundial nos 1500 metros em Tóquio, Isaac Nader renovou contrato com o Benfica. Aos 26 anos, o atleta renovou até 2028.

«É um orgulho renovar, estender esta ligação e, se calhar, pouco a pouco, ir-me tornando uma lenda do Benfica. É com sentimento de satisfação e de muita felicidade que encaro mais um contrato e mais um desafio. No alto rendimento temos de pensar em ser os melhores. Quero agradecer à direção e à professora Ana Oliveira pelo apoio e por acreditarem. É importante que o Benfica continue a confiar em mim, que me dê este suporte. É importante que estejamos no mesmo caminho», disse à BTV.