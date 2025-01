Na sequência do anúncio de rescisão unilateral por «divergências irreconciliáveis», o Benfica respondeu a Pedro Pichardo, também via comunicado.

No final da tarde desta segunda-feira, o clube esclarece que «Pedro Pichardo foi notificado no passado dia 3 de janeiro de um processo disciplinar com vista ao seu despedimento».

«Em causa está a falta de comparência a exames médicos para os quais estava convocado depois dos Jogos Olímpicos, bem como o facto de ter recusado a inscrição na plataforma de atletas, apesar de ter sido por diversas vezes solicitado para tal.»

«Uma decisão que tem impedido, entre outras consequências, a sua participação em provas ao serviço do Benfica», lê-se, em comunicado.

Por fim, o Benfica garante que vai fazer prevalecer os seus direitos.

Aos 31 anos, e há sete vinculado às cores portuguesas, Pedro Pichardo representava o Benfica desde abril de 2017. A mais recente renovação remonta a novembro de 2022, quando foi assinado um contrato de longa duração, para lá do ciclo olímpico de 2024.

Por Portugal, Pedro Pichardo conquistou o Europeu em pista coberta (2021 e 2023) e o Mundial (2022), foi ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio (2021) e prata nos Jogos Olímpicos de Paris (2024). Quanto à Liga Diamante, foi ouro em 2018, 2021 e 2024.