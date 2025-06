Aursnes, jogador do Benfica, em declarações aos jornalistas na véspera do Benfica-Bayern Munique, jogo do Mundial de Clubes:

«Vai ser um jogo difícil. Jogámos contra eles mais cedo nesta época na Liga dos Campeões e foi um jogo difícil. Estamos à espera do mesmo. Temos trabalhado bem durante esta competição, o treinador tem puxado por nós e penso que temos de ser mais agressivos. O primeiro jogo mostrou que precisamos de trabalhar nesse aspeto.»

[É uma tentação jogar para o empate, que serve ao Benfica?]

«Não. A nossa mentalidade vai ser tentar ganhar o jogo. Veremos como acaba, mas a nossa mentalidade é sempre ganhar.»

[O que é que o Benfica tem de fazer de diferente daquele outro jogo da Liga dos Campeões para conseguir finalmente vencer o Bayern?]

«Penso que precisamos de tentar ser um pouco mais ofensivos. Fomos muito defensivos nesse jogo e quase não conseguimos criar oportunidades. Precisamos de manter a coesão desse jogo, porque eles não criaram muitas oportunidades, mas precisamos de melhorar ofensivamente.»

[Conhece muito bem Kökcü, jogou com ele no Feyenoord. Deu-lhe algum conselho depois da polémica com Bruno Lage no último jogo?]

«Falei com ele e não temos problemas. Os jogadores têm todos uma excelente relação entre o grupo e como ele também. Não houve qualquer problema.»

[São esperados cerca de 40º no jogo. Isso pode influenciar o jogo? Como é que se sente a jogar debaixo de temperaturas destas?]

«É muito exigente. Os primeiros dias aqui foram muito exigentes. Temos de nos adaptar e o jogo é diferente quando está muito calor ou muita humidade. Precisamos de ser inteligentes com bola, quando defendermos, quando atacarmos e quando for para segurar a bola.»