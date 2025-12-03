Fredrik Aursnes foi o desportista com mais rendimentos líquidos declarados na Noruega em 2024, segundo os dados fiscais divulgados nesta quarta-feira pela Administração Fiscal da Noruega.

O médio do Benfica declarou rendimentos de 49,460 milhões de coroas, qualquer coisa como 4,220 milhões de euros.

Os valores declarados por Aursnes representam uma subida considerável face aos rendimentos de 2023 - antes da renovação contratual formalizada em dezembro de 2024 - ano em que o futebolista declarou rendimentos de 33,777 milhões de coroas (2,878 milhões de euros).

Fredrik Aursnes, que em 2023 tinha sido o segundo desportista com mais rendimentos líquidos declarados na Noruega, apenas atrás do tenista Casper Ruud (atual número 12 do Mundo e ex-número 2), surge agora ligeiramente à frente deste compatriota, que declarou perto de 42 milhões de coroas norueguesas (3,5 milhões de euros) e é o atleta com a maior fortuna (10,6 milhões de euros) declarada no país natal.

A título de curiosidade, no último ano fiscal antes (2021) antes da transferência para o Benfica no verão de 2022, Aursnes declarou 5,315 milhões de coroas, cerca de 450 mil euros.

Refira-se que, ainda segundo dados da Administração Fiscal da Noruega, alguns futebolistas como Erling Haaland (Manchester City) ou Alexander Sorloth (Atlético Madrid) não declararam rendimentos na Noruega em 2024. Martin Odegaard, uma das figuras do Arsenal, declarou apenas 150 mil coroas (menos de 13 mil euros) na Noruega.