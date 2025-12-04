Fredrik Aursnes revelou algumas curiosidades pessoais numa entrevista à Betano, mas foi ao falar de Rafa Silva que deixou a resposta mais marcante antes do dérbi frente ao Sporting, a contar para o campeonato.

O médio norueguês, peça-chave do xadrez dos encarnados, não hesitou quando foi convidado a escolher o seu jogador preferido de sempre na equipa: «Rafa Silva», atirou de imediato, reforçando a admiração pelo internacional português, agora ao serviço dos turcos do Besiktas.

Ao longo da entrevista, o norueguês foi desvendando outras preferências e curiosidades. Disse que a sua comida favorita é um simples bife, escolheu Rodri como o melhor jogador que enfrentou, destacou Fàbregas como herói de infância e confessou que, se não fosse futebolista, gostaria de ser chef.

Revelou ainda um talento escondido: «Sou um jogador de golfe aceitável», afirmou. A palavra portuguesa que mais gosta de dizer é «obrigado» e a maior surpresa desde que chegou ao país tem sido «a comida portuguesa».

Questionado sobre a música que o motiva antes dos jogos, Aursnes escolheu um clássico: «Life is Life», célebre pelo vídeo de Maradona no aquecimento de um jogo no Nápoles.

De recordar, Aursnes, conviveu com Rafa entre as temporadas 2021/22 e 2023/24 no Benfica, antes do avançado português ingressar no futebol turco.