Aursnes, jogador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da BTV, após a goleada ao V. Guimarães, com um golo do norueguês.

«Foi um bom jogo. Ficou diferente depois do cartão vermelho, mas continuámos concentrados e com o foco certo, marcámos quatro golos e foi uma boa noite.

[uma assistência e um golo como lateral esquerdo]

«Não é mau [risos]. Hoje, talvez tenha tido um pouco de sorte no remate, mas foi bom marcar naquele momento. Estou confortável na posição, tenho bons companheiros perto de mim e isso facilita.»