Fredrik Aursnes, que se encontra ao serviço da Noruega para disputar o Mundial 2026, falou sobre a sua relação com José Mourinho e da temporada do Benfica, que terminou sem títulos conquistados. Em declarações ao jornal norueguês Nettavisen, o médio desejou, ainda, a maior das sortes ao treinador setubalense no comando técnico do Real Madrid.

«Tinha uma grande relação com José Mourinho. Ele era muito simpático», começou por dizer, antes de revelar como é o treinador nos «bastidores».

«Sinto que toda a gente sabe como ele é. Ele tem um carisma e uma aura especial. Quando entra numa sala, ele domina-a. Mas foi muito bom conhecê-lo. É um tipo muito simpático, bem-visto, e com um grande sentido de humor que toda a gente no clube apreciou», acrescentou.

De seguida, Aursnes abordou a temporada do Benfica que, apesar de terminar com títulos, se tornou especial pela presença de Mourinho.

«Foi quase um ano para nós (sem títulos). Por isso foi um pouco chato, mas claro que foi uma honra trabalhar com ele», acrescentou.

Por fim, o médio norueguês aproveitou para desejar sorte a José Mourinho no Real Madrid.

«Desejo-lhe muita sorte no seu novo clube e espero que tudo corra bem. Desejo-lhe tudo de bom», concluiu.

A Noruega, recorde-se, integra o Grupo I, juntamente com o Senegal, Iraque e França.