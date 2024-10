Na antevisão ao jogo desta quarta-feira com o Feyenoord, Fredrik Aursnes abordou o momento do Benfica e deixou elogios a Bruno Lage.

«Penso que temos estado bem. O treinador chegou com muita energia e entusiasmo. O estilo de jogo que pretende encaixa muito bem em nós. É muito claro na forma como quer jogar e isso facilita a compreensão de nós, jogadores, sobre o que temos de fazer em campo. Quando sabemos o que o treinador quer, é tudo mais fácil porque toda a gente sabe em que direção está a ir», disse o médio noruguês na antevisão ao terceiro jogo do Benfica na Champions.

O adversário das águias nesta quarta-feira é o Feyenoord, precisamente a ex-equipa de Aursnes. «Estou ansioso pelo jogo. É contra o meu antigo clube. Vai ser um jogo difícil, claro, porque é uma boa equipa. Sei o quão bom eles podem ser», apontou, referindo ter boas memórias da época em que jogou no clube de Roterdão.

Recorde-se que na pré-época o Benfica derrotou o Feyenoord por 5-0 na Eusébio Cup. «Foi um jogo amigável. Amamnha é Liga dos Campeões e será totalmente diferente», relativizou Aursnes, que relativizou também o bom arranque do Benfica na Champions, com seis pontos somados em dois jogos. «Tivemos um bom começo, mas foram apenas dois jogos e ainda faltam seis jogos. Estamos focados no jogo», disse de forma pragmática.

Numa conferência de imprensa que contou com a presença de vários jornalistas dos Países Baixos, Aursnes foi questionado sobre as semelhanças entre a Liga portuguesa e a Eredivisie. «São idênticas. Também há 3/4 equipas de todo e que também têm mais dinheiro do que as outras. As ligas são parecidas nesse aspecto. Na qualidade, penso que são semelhantes e também pode ver-se isso pelo ranking. Portugal e Países Baixos têm lutado por um lugar. Do ponto de vista qualitativo, as duas ligas são bastante parecidas», constatou.