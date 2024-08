Tiago Gouveia e Aursnes elevaram para cinco o número de jogadores do Benfica aos cuidados do departamento médico das águias e vão desfalcar as águias durante um período considerável.

No caso do polivalente norueguês, a lesão muscular na coxa direita deverá afastá-lo por cerca de quatro semanas, o que significa que arrisca falhar o início da participação do Benfica na Liga dos Campeões entre os dias 17 e 19 de agosto.

No caso de Tiago Gouveia, a situação clínica do jovem avançado está ainda a ser reavaliada pelo departamento médico dos encarnados. A luxação aconteceu no ombro direito, o mesmo que o obrigou a parar algumas semanas em outubro de 2022 quando esteve emprestado ao Estoril.

Na altura, Gouveia regressou à competição após tratamento, mas agora está a ser equacionada a possibilidade de uma cirurgia que garanta que o problema não volta a acontecer: nesse cenário, o tempo de paragem rondaria os quatro meses, o que significaria que, na melhor das hipóteses, só voltaria a estar apto para competir na reta final deste ano civil.