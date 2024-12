Fredrik Aursnes é dúvida para o dérbi em Alvalade com o Sporting no próximo domingo.

O médio norueguês apresentou queixas físicas no regresso do Benfica aos treinos após a pausa natalícia e pode desfalcar as águias no último jogo do ano civil.

Tal como noticiou inicialmente o Canal 11 e confirmou também o Maisfutebol, o problema físico não é grave, mas nesta altura não é líquido que seja debelado a tempo do jogo grande da ronda 16 da Liga.

Pedra importantíssima no Benfica desde a chegada aos encarnados no verão de 2022, Aursnes foi utilizado em 19 dos 20 jogos desde a chegada de Bruno Lage (falhou apenas o primeiro, diante do Santa Clara), tendo sido titular nos últimos 18.

Caso não recupere a tempo do jogo com os leões, Lage pode completar o trio do meio-campo com Rollheiser ou Leandro Barreiro, sendo que o internacional luxemburguês tem sido mais vezes utilizado do que o argentino.