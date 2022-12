Depois de cerca de semana e meia de descanso, o plantel do Benfica regressou esta quarta-feira aos treinos, e com uma novidade: Fredrik Aursnes.

Afastado dos relvados devido a lesão há cerca de um mês, o médio norueguês integrou os trabalhos às ordens de Roger Schmidt neste regresso das águias.

Ausente, além dos seis mundialistas – António Silva, João Mário, Gonçalo Ramos, Otamendi, Enzo Fernández e Bah –, esteve Rodrigo Pinho, «devido a uma amigdalite», segundo pode ler-se na nota dos encarnados.

O Benfica, refira-se, defronta o Sevilha no próximo domingo, dia 11 de dezembro, num encontro de carácter particular. O regresso oficial à competição está agendado para dia 17, às 19h00, diante do Moreirense, numa partida da Taça da Liga.

