O Benfica confirmou as lesões de Di María e Aursnes, após a visita ao reduto do Mónaco.

Através de um comunicado, as águias explicam que o argentino sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, enquanto que o médio norueguês está a contas com uma entorse traumática do joelho esquerdo com estiramento capsular.

Recorde-se que o argentino foi suplente utilizado por Bruno Lage no jogo desta quarta-feira, tendo ficado em campo apenas 18 minutos, antes de ser substituído por Arthur Cabral. Em contrapartida, Aursnes completou os 90 minutos.

Os dois jogadores devem parar agora pelo menos um par de semanas.