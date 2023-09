A segunda parte do Benfica-V. Guimarães começou com mais um golo encarnado. Rafa recebeu, trabalhou de forma exímia e entregou o 4-0 a João Mário.

O médio permitiu a defesa de Bruno Varela, mas a bola sobrou para Aursnes, que rematou a meia altura contra o solo e a bola acabou na baliza do Vitória, sem que Varela, ainda a recompor-se do duelo com João Mário, pudesse fazer mais.