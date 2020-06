Além do apedrejamento do autocarro do Benfica após o empate caseiro diante do Tondela, que deixou Zivkovic e Weigl feridos, também as casas de Pizzi, Rafa e Bruno Lage foram vandalizadas durante a noite.

Insultos e ameaças foram escritos no portão de casa dos jogadores encarnados, enquanto no caso do treinador foi pedida a demissão. Refira-se que já esta sexta-feira de manhã, as pinturas tinham sido apagadas. No caso de Pizzi, os insultos no portão principal da residência foram apagados, no caso de Rafa todo o portão foi completamente pintado de fresco, apagando todos os resquícios do vandalismo.

Entretanto a PSP confirmou que as casas de alguns jogadores tinham sido pintadas com insultos, acrescentando que está a investigar o caso. A mesma fonte admitiu que entre os suspeitos podem estar elementos das claques do Benfica devido ao teor das mensagens. A PSP, refira-se, foi alertada ao início da manhã de hoje.