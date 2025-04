Alguns adeptos do Benfica fizeram questão de marcar presença nas imediações do Estádio da Luz esta sexta-feira para assistirem à saída do autocarro das águias rumo a Guimarães onde vão jogar frente ao Vitória para a 30.ª jornada do Campeonato nacional.

De recordar, quando houve a saída para o jogo frente ao FC Porto, foram muitos mais os adeptos presentes aquando da saída do autocarro benfiquista.

O Benfica joga frente ao V. Guimarães este sábado às 20h30, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.