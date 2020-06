Zivkovic partilhou uma foto nas redes sociais em que surge ao lado de Weigl, no dia a seguir a terem ficado feridos no apedrejamento do autocarro do Benfica após o empate caseiro diante do Tondela.

«Gostaríamos de informar que estamos bem. Infelizmente, não podemos justificar este comportamento. No entanto, garantimos que continuaremos a lutar pelo Benfica e continuaremos a dar tudo!», escreveu Zivkovic, que agradeceu ainda as mensagens que tem recebido dos adeptos.

«Muito obrigado por todos os desejos de recuperação e pelo grande apoio!»