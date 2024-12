O Benfica apresenta-se em campo diante do AVS (18h00) com cinco alterações comparativamente com o jogo de quarta-feira diante do Bolonha para a Champions.

Carreras já era ausência confirmada por castigo (é rendido por Beste), mas as mexidas de Bruno Lage não se ficaram por aí. Otamendi, Florentino, Di María e Pavlidis, todos titulares a meio da semana, começam no banco.

Além de Beste, António Silva, Leandro Barreiro, Amdouni e Arthür Cabral são as restantes novidades na equipa inicial dos encarnados.

ONZE do AVS: Simão; Nacho, Roux e Devenish; Fernando Fonseca, Luís Silva, Gustavo e Kiki; John Mercado, Zé Luís e Piazon.

ONZE DO BENFICA: Trubin; Bah, Tomás Araújo, António Silva e Beste; Leandro Barreirao e Kokcu; Amdouni, Aursnes e Aktürkoglu; Arthur Cabral.