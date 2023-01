Azar Karadas passou apenas uma temporada no Benfica, em 2004/05, época em que foi campeão com Giovanni Trapattoni. O antigo avançado norueguês, que agora é treinador, recordou os tempos em que vestiu de encarnado e lembrou a dimensão das águias.

«É um clube com um interesse absolutamente enorme. Diria que é o clube com mais interesse em Portugal. É uma quantidade absurda de comprometimento com o clube e significa muito para muitas pessoas. É um clube que quer ganhar a toda a hora», disse à Discovery, citado pela Eurosport.

Os escandinavos do Benfica antes de Tengstedt e Schjelderup

O Benfica virou atenções neste mercado para o futebol escandinavo e contratou dois atacantes nórdicos, Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup, dinamarquês e norueguês, respetivamente. Para Karadas, estes negócios estão relacionados com a «boa rede de controlo sobre vários mercados» que o Benfica tem, mas também se devem ao facto de «o futebol escandinavo estar em alta».

Sobre o compatriota Schjelderup, o antigo ponta de lança dos encarnados diz que «não é fácil» dizer se terá um papel importante na equipa no imediato e destacou a impaciência do adeptos, que dão um «grande apoio» ao clube, com «mais de 60 mil espetadores nas bancadas».

«Esteve muito bem na Dinamarca. Eles provavelmente têm um plano para o futuro, ele deve ser um projeto importante para eles, tendo em conta o dinheiro que decidiram gastar. Acredito que se possa afirmar. O Aursnes tem jogado muito bem desde que chegou. Tenho fé de que os dois se possam desenvolver. Nunca se sabe. É uma base de adeptos impaciente e que exige muito, mas acho que eles têm muito potencial», observou.

«O Benfica tem um novo treinador [Roger Schmidt]. Há um nível extremamente alto de qualidade no clube. É uma mentalidade vencedora que é muito contagiante. Em termos de qualidade, o campeonato está muito à frente de um campeonato como o norueguês. Os maiores clubes do mundo costumam olhar para Portugal porque é uma liga de clubes que se afirmam na Europa», atirou.

Por fim, Karadas deixou ainda um pedido curioso. «Espero que alguns meios de comunicação social da Noruega comprem os direitos para que possamos ver um pouco do futebol português.»