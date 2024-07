De regresso após a participação no Europeu com a Dinamarca, Alexander Bah cumpriu o primeiro jogo na pré-época do Benfica esta quinta-feira, no empate com o Brentford (1-1), no Estádio da Luz. O lateral-direito elogiou a presença dos adeptos encarnados para assistir ao encontro particular.

«Senti muita falta do Estádio da Luz. Estou muito feliz por estar de volta. Vim de férias e rapidamente fiz 45 minutos. Não estava à espera de 40 mil pessoas no Estádio da Luz para um jogo particular. Isso foi fantástico. Penso que posso falar por todos os jogadores, estamos muito agradecidos por ver tantos adeptos», disse o internacional dinamarquês à BTV, após a partida.

O jogador de 26 anos destacou que os ingleses têm uma equipa «muito física» e assumiu que foi um teste «difícil». Quanto à nova temporada, Bah acredita que a formação de Roger Schmidt está «no bom caminho».

«Claro que sim. Também foi possível ver que temos muito poder. Jogámos com muita intensidade, e acredito muito nesta equipa. É muito bom ver os novos jogadores, têm sido fantásticos. Estou feliz por estar de volta e à espera que os outros jogadores regressem. Acho que estamos no bom caminho», concluiu.