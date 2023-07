Alexander Bah rejeita a ideia de que seja o único lateral direito do plantel do Benfica, por esta altura. O internacional dinamarquês lembra que Aursnes já mostrou qualidade nessa posição, e que João Victor também tem evoluído nessa função.

«Não penso que seja o único lateral direito. O Fredrik já mostrou que pode jogar muito bem nessa posição, assim como o João Victor. Penso que existe concorrência suficiente. Claro que perdemos o Gilberto, de quem vamos sentir falta, mas não me compete dizer quem é que o clube deve comprar ou quais as posições a reforçar», respondeu Bah, antes do treino matinal desta quinta-feira.

Questionado sobre a exibição de João Victor frente ao Southampton, na véspera, Bah respondeu que o brasileiro «jogou muito bem». «Vejo que evoluiu muito no Nantes. E, para além do João Victor, outros jogadores impressionaram-me», acrescentou.