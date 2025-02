O Benfica informou, esta sexta-feira, que Alexander Bah já foi operado ao joelho esquerdo para tratamento de rotura completa do ligamento cruzado anterior.

«A operação, que decorreu com sucesso, foi realizada pelo Dr. Morten Boesen, e acompanhada pelo departamento médico do Benfica», detalharam os encarnados.

O médico dinamarquês, que também está ao serviço da seleção da Dinamarca, foi um dos médicos que durante o Campeonato da Europa de 2021 ajudaram Christian Eriksen, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória.

De recordar, o lateral do Benfica saiu lesionado aos 34 minutos da partida frente ao Moreirense, a contar para a 21.ª jornada do Campeonato nacional. No dia seguinte, as águias confirmaram mesmo o pior cenário para o jogador dinamarquês que apenas regressará já na próxima temporada.

Esta época, Bah levava 29 jogos pelas águias tendo marcado dois golos.

[Artigo atualizado às 20h38]