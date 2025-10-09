Em fase final de recuperação, Manu Silva e Alexander Bah têm previsões de regresso (a competição) para dezembro e janeiro, respectivamente, segundo apurou o Maisfutebol.

O médio é aquele que está mais próximo do retorno aos treinos com o grupo, ou seja, no fim de outubro. Já volta do lateral-direito, por sua vez, vai ficar mesmo para o começo de novembro.

Manu Silva e Bah sofreram exatamente a mesma lesão: rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. As duas, aliás, aconteceram no mesmo jogo (na vitória 3-2 frente ao Moreirense, na Luz, na jornada 21 da época passada).

Este momento, o Benfica conta ainda com outros dois jogadores lesionados: o médio Nuno Félix e o extremo Bruma.