O Benfica anunciou esta segunda-feira o empréstimo de Adrian Bajrami ao Lucerna, da Suíça. De acordo com o comunicado das águias, o acordo foi feito para a temporada 2025/26, com opção de compra incluída.

«O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Lucerna, da Suíça, para o empréstimo do jogador Bajrami. A cedência temporária é válida por uma temporada – até ao final de 2025/26 –, com opção de compra», pode ler-se no comunicado oficial.

Ligado aos encarnados desde 2018/19, o futebolista de 23 anos estreou-se pela equipa principal na temporada passada, tendo realizado um total de seis jogos e apontado um golo.

Agora prepara-se para uma aventura fora de Portugal, com o intuito de somar mais minutos no principal escalão da Suíça.

