Apesar de ter apenas 19 anos, Gianluca Prestianni foi o verdadeiro rei da festa no balneário do Benfica, após a conquista da Supertaça, diante do Sporting.

O avançado argentino esteve visivelmente animado e o ponto alto da noite foi quando liderou a dança relativa à canção «Cavalinho», de Pedro Sampaio.

Tiago Gouveia e o capitão Otamendi foram outros dos mais entusiasmados no balneário, enquanto Trubin, por exemplo, esteve mais contido nos festejos, que foram filmados pelos jogadores e publicados nas redes sociais. Já os jovens da formação dos encarnados puxaram vários cânticos relativos ao clube da Luz e Ríchard Rios trouxe novos passos de dança.