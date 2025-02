Depois do embate com Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões, o Barcelona volta a defrontar as águias nos «oitavos». Ora por isso, e apesar do último confronto entre as duas equipas ter pendido para a equipa espanhola (5-4), numa partida eletrizante, o técnico do clube catalão toma precauções relativamente à «sorte» que o sorteio lhe ofereceu.

«Vai ser um jogo difícil porque o Benfica joga muito bem. Pudemos ver isso na última ronda da Champions. Não há nenhum adversário que possas dizer que é fácil. Nesta ronda só há jogos difíceis», afirmou Hansi Flick na antevisão do jogo diante do Las Palmas para a Liga Espanhola.

Questionado sobre uma possível final contra o Real Madrid, Hansi Flick mostra-se cauteloso.

«O nosso objetivo é alcançar a final, o adversário não interessa. Queremos alcançar isso, mas é um longo caminho... primeiro temos de vencer o Benfica, que é uma boa equipa», acrescentou.