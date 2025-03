Para a tarde de terça-feira, Bruno Lage não vai contar com o castigado Álvaro Carreras, que viu cartão amarelo no primeiro “round” dos oitavos de final da Champions. Por sua vez, o Barcelona não conta com o defesa Pau Cubarsí, que viu o cartão vermelho na Luz.

Quanto a jogadores em risco de falharem o arranque dos “quartos”, Otamendi, Amdouni, Kökcü, Aursnes e Leandro Barreiro estão nesse lote. Do outro lado, o defesa Iñigo Martínez está em risco.

De recordar que o registo de cartões amarelos é "limpo" após os quartos de final.

O Barcelona está em vantagem na eliminatória, graças ao golo assinado por Raphinha. O jogo decisivo está agendado para as 17h45 de terça-feira.