A equipa de futebol feminino do Benfica recebeu esta quinta-feira uma convidada muito especial.

Apresentada há cerca de três semanas no Barcelona, Kika Nazareth regressou ao Seixal para matar saudades das ex-companheiras de equipa. Através das redes sociais, os encarnados partilharam uma fotografia com a internacional portuguesa ao centro e rodeada pela restante comitiva do futebol feminino das águias.

Recordar que Kika Nazareth trocou o Benfica pelos catalães a troco de 500 mil euros e tornou-se assim a transferência mais cara do futebol feminino em Portugal.