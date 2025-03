Kika Nazareth, jogadora do Barcelona formada no Benfica, revelou estar dividida antes do embate entre as duas equipas, nesta terça-feira, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em entrevista ao Mundo Deportivo, a internacional portuguesa de 22 anos expressou o carinho que sente pelos dois clubes.

«Sofro um bocadinho. Antes sofria só por uma equipa e agora sofro por duas, mas não me perguntem mais nada porque há coisas que...», começou por dizer.

«Posso ser sincera? [perguntou Kika ao assessor de imprensa] Sou uma culé, sim, sou uma culé, mas há coisas que não mudam. Se fosse um jogo do Barça contra qualquer outra equipa, o Barça até ao fim, e eu sofro, com as raparigas e com os rapazes, e sofro muito. Mas a verdade é que [o Benfica] é a minha casa, é a minha família e, claro, o meu coração está dividido, mas não posso e não vou mentir. Vai ser difícil, mas bom», confessou a jogadora que trocou as águias pelo Barcelona no verão passado.

A jovem jogadora blaugrana garantiu ainda que irá acompanhar a partida no estádio, ao lado do pai.

»Vou sofrer muito. Que seja um jogo muito bom, porque as duas equipas têm muita qualidade e que seja um dia muito bom de futebol», referiu.

Por fim, questionada sobre o desfecho da partida, Kika respondeu: «Vocês já sabem», afirmou a jogadora com um sorriso no rosto.