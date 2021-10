Do túnel ao balneário, passando pelas diferentes perspetivas das bancadas do estádio da Luz.

O Benfica revelou os bastidores da vitória sobre o Barcelona da passada quarta-feira e mostrou, entre outros momentos, as palavras de incentivo do presidente Rui Costa antes da partida.

«É para estes jogos que a gente nasce», afirmou o presidente no túnel, antes do apito inicial.

Entre as imagens de celebração durante e após o jogo destaca-se uma inesperada visita do ex-jogador do Benfica Fejsa ao balneário da equipa, no final da partida, para celebrar junto dos antigos companheiros.

O melhor mesmo é ver os momentos arrepiantes sobre uma vitória histórica, por 3-0, sobre o Barça, 60 anos depois.