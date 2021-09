Confesso admirador da filosofia de Johan Cruyff, Jorge Jesus fez um estágio nos primórdios da carreira como treinador quando o Barcelona era treinado pelo já falecido ex-jogador e treinador holandês.

Nessa altura, em 1993, o Barcelona tinha vencido recentemente a Liga dos Campeões (então Taça dos Campeões europeus) pela primeira vez e tinha no plantel Ronald Koeman, então pilar da defesa e hoje treinador da equipa.

O treinador do Benfica garantiu que os alicerces desse Barça mantêm-se nesta equipa, não obstante já se terem passado quase três décadas. «O Barcelona tem uma forma de jogar desde que o Cruyff treinou a equipa. Tem uma cultura de ataque posicional que é trabalhado desde a cantera. Esse sistema é trabalhado e todos os jogadores do Barcelona sabem a filosofia que a equipa tem quando tem bola. E ela é modificada em função também da qualidade individual dos jogadores. E com Messi ela foi aumentada, mesmo com outros grandes jogadores que teve: desde Maradona, Ronaldinho, Romário, Figo...»

«Eu sei que está lá muita qualidade e que eles têm uma ideia de jogo, independentemente de jogar A ou B», acrescentou.

Jorge Jesus explicou onde é fundamental colocar grãos de areia na engrenagem da máquina blaugrana de forma a conseguir anulá-la. «Onde temos de crescer é sempre na organização defensiva, para vermos se deixamos esta equipa com muito espaço entrelinhas. Se deixarmos, morremos com facilidade, porque é uma equipa muito vertical e que tem um corredor central muito forte, jogue quem jogar. Se queremos ganhar, temos de anular essa forma de jogar», apontou.