Depois da notícia trágica do falecimento do médico Carles Miñarro Garcia, no sábado à noite, minutos antes de entrar em campo para defrontar o Osasuna, o Barcelona regressou neste domingo ao trabalho. A equipa catalã procurou preparar o jogo com o Benfica, para a Liga dos Campeões, agendado para domingo.

A sessão matinal foi feita num ambiente de enorme silêncio e rostos fechados, que mostraram a dificuldade dos jogadores em voltar à vida normal depois do choque que foi o falecimento de um médico muito querido.

Apesar de difícil, a sessão de trabalho foi sobretudo de homenagem a Carles Miñarro Garcia: antes do treino começar, todo o plantel principal, o presidente Joan Laporta, o diretor desportivo Deco, o coordenador de futebol Bojan Krkic e vários funcionários da Cidade Desportiva juntaram-se num minuto de silêncio, finalizado com palmas.