Enzo Barrenechea, jogador do Benfica, falou aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Fenerbahçe, da segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. O atleta foi questionado sobre um golaço de Di María ao Newell's Old Boys, sua antiga equipa, e não escondeu o sorriso.

Adaptação ao Benfica

«Trato de dar sempre o máximo. Jogo à minha maneira. O Benfica é um clube muito importante no mundo do futebol e estou muito feliz.»

Golo de Di María contra o Newell's Old Boys

«Não gostei nada, foi contra a minha equipa [risos]. Vi o vídeo no balneário e fiquei surpreendido. É o que é.»

Continuar no Benfica

«Vou conhecendo as ideias de Bruno Lage cada vez mais. Estou muito contente e cómodo. Concentro-me em fazer bem as coisas e há uma competição saudável. A minha cabeça está no jogo de amanhã.»

Relação com Otamendi e Prestianni

«Tive a sorte de eles estarem cá quando cheguei. Fizeram-me sentir parte do grupo desde o primeiro dia, tanto eles como o resto dos meus companheiros.»