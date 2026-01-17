Enzo Barrenechea ensinou-nos que o futebol é emoção, sim, mas também é interpretação livre, poesia de balneário e, às vezes, literatura moderna.

Afinal de contas, aquilo que qualquer pessoa minimamente fluente em palavrões pensava ser um clássico da escola sul-americana do insulto, não era nada disso.

HDMP - que para muitos significava Hijos De Mil P*** - na verdade quer dizer Humildade, Disciplina, Muito Trabalho, Paixão. Tal como LOL quer dizer Liberdade, Ordem, Lealdade e WTF é Work, Talent, Focus.

Mas há algo aqui que me inquieta. Porquê, Muito trabalho? Porque não só Trabalho? O que é que o trabalho fez para merecer um advérbio e os outros não?

Porque razão não é Muita Paixão também? Ou Muita Humildade? MMMM: Muita humildade, Muita disciplina, Muito trabalho, Muita paixão. Isso é que era. Ou será que, para Barrenechea, o trabalho é mais importante do que a disciplina e a paixão?

Enfim, são dúvidas que ficam por responder, enquanto o mundo ganha uma espécie de novo mantra de autoajuda. Já estou a imaginar os jogadores a tatuar HDMP no braço. Ou o Benfica a apostar numa nova frase motivacional: HDMP - viver com valores.

Quem perdeu nesta história? A verdade. Quem ganhou? Muita gente. O marketing do Benfica, por exemplo. Mas também os profissionais do coaching: Hidratar, Descobrir, Meditar, Partir. Ou os veterinários que tratam dos nossos animais, sejam eles o Hamster, Diabo da Tasmânia, Macaco ou Pulga. E os hipocondríacos, claro. Já os estou a imaginar a dizer que têm HDMP: Hepatite, Diabetes, Meningite, Peste.

E claro, os cozinheiros espanhóis que nos querem ensinar a fazer ovos rotos. Como se faz?

Huevos

Diente-de-leon

Mucho sal? No

Pouquito.

O futebol moderno é muito isto: coragem, motivação e aforismos. Um jogador manda o que parece ser um insulto em código e dois dias depois está a vender t-shirts com uma mensagem inspiradora.

É importante agradecer. Agradeça todos os dias. Ou então, não.

«Box-to-box» é um espaço de opinião de Sérgio Pereira, editor-chefe do Maisfutebol